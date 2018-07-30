Киевская правозащитница: Порошенко крыть нечем, инфраструктурные проекты Крыма впечатляют

Киевская правозащитница Татьяна Монтян проехалась по Крымскому мосту и оценила инфраструктурные проекты Крыма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», киевлянка отмечает: ранее она неоднократно заявляла, что мост через Керченский пролив построить невозможно, однако теперь убедилась в обратном.

«Верилось слабо, но новые технологии впечатляют, фактически этот мост строил весь мир, но ответственность за него взял Путин. Он поставил все на этот мост и не проиграл, потому что действительно крыть нечем: мост прекрасен, мост стоит. Сделают железнодорожную часть и попрут еще и дешевые билеты, и легкость транспортного сообщения, и тогда вообще будет все чудесно. А когда построят трассу «Таврида», так будет полный кайф», – заявила Монтян. По ее словам, все инфраструктурные объекты Крыма прекрасны: «Артек» чистый, новый аэропорт в Симферополе шикарный.

Монтян отмечает, что при РФ на полуострове выросли зарплаты у бюджетников, правда, вместе с этим поднялись и цены на продукты, но не на много: «Чуть повыше, чем в Киеве». Она подчеркивает: крымчане благодарны РФ за спасение в 2014 году.

«Крымчане счастливы от того, что у них есть нормальная государственность и к ним не придут какие-нибудь уроды из С-14 (Украинская организация, запрещенная в РФ – прим. НД). И они это очень высоко ценят», – заключила киевлянка.

Как сообщал «Новый День», увидевшие воочию Крымский мост украинские политики призывают киевские СМИ перестать распространять информацию о разрушении транспортной артерии. По мнению экспертов, мост построен качественно и на века.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 30.07.18

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