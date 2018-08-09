В Киеве пугают Европу: Крым – ракетная булава в руках царя Путина

В Крыму сконцентрированы самые мощные и современные виды российских вооружений, которые могут поразить любые цели. Об этом заявил главный редактор портала BlackSeaNews, председатель наблюдательного совета фонда «Майдан иностранных дел» Андрей Клименко:

«Там есть все: несколько видов крылатых ракет морского, сухопутного и воздушного базирования. Все они могут нести ядерные боеголовки и прошли испытания в сирийской войне. Новые корабли, подводные лодки, малые ракетные корабли с ракетами «Калибр» уже знают вкус крови – они стреляли тем же «Калибром» по настоящим целям в Сирии. Когда командир подводной лодки уже не впервые нажимает кнопку «Пуск», то ему по большому счету все равно, где именно находится цель – в Сирии или в Европе. Это войска, которые готовы к войне с кем угодно».

По его мнению, угроза для «старушки» Европы будет нарастать с запуском железнодорожной части Крымского моста и спуском на воду новых военных кораблей.

«Россия начала строить ракетные корветы на двух крымских заводах – в Феодосии и Керчи. Десять последующих ракетных кораблей будут построены именно там. И это еще больше повысит уровень угрозы, которую несет Крым для всего европейского континента. И в нашей стране, и за ее пределами мы должны говорить о том, что Путин не остановится. Он уже царь, а не президент», – заявил Клименко, отметив, что Европа даже не представляет, в какую мощную военную базу превратился полуостров за 4 года.

Как уже сообщал «Новый День», в начале июня секретарь украинского Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов выражал опасения по поводу милитаризации Крыма. В частности, Турчинова беспокоит создание 22-го армейского корпуса, увеличение подразделения Черноморского флота России, а также уже упомянутые Клименко ракетные корабли с «Калибрами».

«Для нас очень опасно то, что все эти подразделения обеспечивает две – 6-я и 4-я армии военно-воздушных сил. Вдоль наших границ расположены четыре ракетных бригады, у которых на вооружении мощные современные комплексы «Искандер», – заявил Турчинов, признавая также, что комплексы С-400, находящиеся в Крыму, могут ликвидировать цели практически на всей территории Украины.

По мнению политика, запуск Крымского моста ускорит увеличение военного контингента на полуострове.

Между тем, ряд украинских политиков и общественников признались, что поражены масштабом преобразований, но за крымчан искренне рады.

Например, экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко, проехавшись по Крымскому мосту, заявил, что «завидует белой завистью». А киевская правозащитница Татьяна Монтян отметила, что все инфраструктурные объекты Крыма прекрасны: «Артек» чистый, новый аэропорт в Симферополе шикарный.

Киев, Оксана Мурзина

Киев. Другие новости 09.08.18

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