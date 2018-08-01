Европе не нужны сказки Украины о Крыме и Донбассе – даже «за гроши»

Заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапарова пожаловалась на нежелание Европы участвовать в информационной войне «Незалежной» против России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», министерство информационной политики «Незалежной» объявило тендер на рекламные и маркетинговые услуги в мировых СМИ. Так, ожидаемая стоимость закупки составляет 26 миллионов гривен, а аукцион состоится 27 сентября. Однако, несмотря на желание Киева транслировать мифы о Крыме и «негражданской» войне в Донбассе, ведущие мировые СМИ даже за деньги отказываются от такого сотрудничества.

«К сожалению, мы должны констатировать, что темы, которые выбраны для роликов, – это туризм, реформы и инвестиции. Мы работаем над тем, чтобы мы могли, в том числе, интегрировать информацию, например, об оккупированных территориях, о войне, но многие каналы отказываются. К сожалению, такая конъюнктура, что намного более охотно берут рекламу неполитических тем таких, как реформы, инвестиции, медицина или туризм, но об оккупации и войне мало кто готов говорить», – пожаловалась Джапарова в эфире украинского телеканала.

По ее словам, мировое сообщество стало забывать о Крыме, и Украина вынуждена искать любой повод, чтобы напомнить о полуострове. При этом она отмечет, что любое негативное заявление о российской республике является позитивным для политики Киева. Так, Джапарова, утверждает, что все деятели «Незалежной», в том числе и известная киевская правозащитница Татьяна Монтян, например, расхваливая успехи крымчан и Крымский мост, не договаривают, о том, что транспортная артерия – это не объект гражданской инфраструктуры, а военный проект, который делает жителей полуострова несчастными. По версии украинской чиновницы, о мосте через Керченский пролив можно говорить лишь в том русле, что это переправа для танков.

Видимо, столь навязчивая антироссийская пропаганда украинских чиновников и пугает европейские СМИ.

Как сообщал «Новый День», Монтян проехала по Крымскому мосту и оценила инфраструктурные проекты Крыма. Киев был взволнован правдивыми откровениями и мгновенно постарался интерпретировать по-своему рассказ известной украинки.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 01.08.18

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