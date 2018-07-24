Воинственный Марс, темная Луна и небесные слезы: грядущий weekend будет ярким и звездным

Грядущий weekend будет в прямом смысле ярким и звездным.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с пятницы по воскресенье в ночном небе северного полушария можно буде наблюдать сразу четыре редких космических явления.

27 июля в 08:12 утра расстояние между Марсом и Землей составит 58 миллионов километров. Это максимальное сближение орбит двух планет за 15 лет. Астрономы называют такое явление великим противостоянием, так как Солнце, Земля и Марс выстраиваются в одну линию, при этом Земля располагается посередине, а Марс противостоит Солнцу.

Во время таких периодов Марс становится ярче Юпитера, уступая в блеске только Солнцу, Луне и Венере, выделяясь яркой красно-оранжевой окраской, и виден всю ночь до самого рассвета. Видимый диаметр планеты увеличивается в 5 раз.

Как рассказали РИА «Новый День» в Крымской астрофизической обсерватории, искать Марс нужно в южной части неба и лучше выехать для этого за город. «Он восходит в районе 9 вечера, 20 градусов над горизонтом», – подсказали астрономы.

Часом позже в пятницу начнется полное лунное затмение. Ученые отмечают, что оба явления случаются весьма редко, (в следующий раз красная планета подлетит к Земле на расстояние 57 миллионов километров лишь через 17 лет – 16 сентября 2035 года), а то, что они приходятся на одну дату, – необычайно редкое совпадение. Кроме того, предстоящее затмение Луны будет самым продолжительным в 21 веке – 1 час 44 минуты. Начнется оно в 22:23 вечера, с максимальной фазой в 0:21.

Можно искать на небосводе и метеоры из «звездных» потоков Южные дельта-Аквариды и Альфа-каприкорниды. Пик их активности придется на выходные, но полная Луна будет затмевать их яркостью, поэтому стоит воспользоваться периодом затмения.

Южные дельта-Аквариды образовались при разрушении объекта, из которого «вышли» современные кометы Марсдена и Крахта. Его радиант расположен в созвездии Водолея, вблизи Дельты Водолея и ориентироваться стоит на восточную часть неба. В период максимума в час можно увидеть 15-20 метеоров.

Родительским телом потока Альфа Каприкорниды считается периодическая комета 169P/NEAT (2002 EX12). Радиант в пиковый период момент расположен в северо-западной части созвездия Козерог, которое, в свою, очередь нужно искать на юге.

Несмотря на то, что в час в небе сгорают всего 5 метеоров, зато, как говорят астрономы, летят они медленно, величественно (24 км/с, у Акварид – 41 км/с) и очень ярко.

«Свечение метеора становится настолько ярким, что заслоняет остальную часть неба», – уверяют ученые.

Симферополь, Июль, Галия Шакирова

Симферополь, Июль. Другие новости 24.07.18

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