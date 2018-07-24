Депутат Рады: Пока Европа добивает Украину, Россия возрождается

Украина стала заложником Европы и США. Об этом заявил депутат Верховной Рады, глава депутатской группы «Возрождение» Виктор Бондарь.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутат считает, что Украине в ближайшее время не выбраться из лап кредиторов. Он отмечает, что санкции навредили России, но не так, как Украине европейские кредиты, и соседнее государство, в отличие от «Незалежной», уже начинает приходить в себя.

«Россия – это империя, которая сегодня возрождается, они ее пытаются отстроить. С этой страной уже начали считаться все: вы видите заявления многих политиков в Европе, которые уже даже предлагают снять санкции. Вы видите игры вокруг Северного потока-2.

Вы видите, как Трамп себя ведет, и он не хочет с Россией прямых конфликтов, потому что у него их достаточно и с Китаем, и с Европейским союзом, и по блоку НАТО. Играть в геополитическую войну на всех фронтах Трамп тоже не очень хочет. Украина для США – такая же разменная страна, как Ливия, Сирия, Иран, Ирак, где пересекаются интересы России, Европы и Штатов. Мы для них не являемся большим субъектом, который на них сильно влияет. Мы превратились в заложников, тем более, что нищая страна, которая не показывает никакого прогресса», – заявил депутат в эфире украинского телеканала.

Он отметил, что Украина в угоду европейцам и заокеанским спонсорам, обеспечивающим Киев кредитами, уже полностью уничтожила свою экономику: «Мы в угоду кредитам погубили свою внутреннюю промышленность, мы положили свою авиацию, машиностроение, тепловозостроение губим, металлургия еле выживает», – подчеркнул политик и добавил, что у Киева нет выхода: руководству страны придется идти на все условия, которые предложат кредиторы.

«В ближайшие три года страна должна отдать 27,5 миллиардов долларов кредитов – это сумасшедшая сумма, которую мы должны найти и вернуть, это невозможно, это преддефолтное состояние. Власть пойдет на уступки. Внутри страны поднимаются тарифы сумасшедшими темпами и нам они (МВФ – прим. НД) предлагают поднять тарифы еще в разы. А деваться некуда, правительство готово на все. Сегодня страна и ее руководство бегает по миру с протянутой рукой», – заключил Бондарь.

Как сообщал «Новый День», Международный валютный фонд (МВФ) требует от Украины раз в полгода пересматривать цены на газ.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 24.07.18

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