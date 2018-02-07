Подачки Европы обернутся для украинцев повышениями тарифов на газ

Международный валютный фонд (МВФ) требует от Украины раз в полгода пересматривать цены на газ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», регулярная индексация тарифов, которые на внутреннем рынке «Незалежной» должны соответствовать уровню импортного паритета, является одним из условий получения Украиной следующих траншей от МВФ. Так, грядущее повышение тарифов на голубое топливо ожидается уже в апреле.

«Кабмин готовит кардинальное повышение цен на газ для населения. Несколько месяцев полуправды и попыток избежать конкретных ответов закончились тем, что премьер-министр признал: по условиям сотрудничества с МВФ власть планирует значительно повысить тарифы на газ. Они это называют такой красивой и расплывчатой формулировкой, как приведение цен на газ для населения к рыночному уровню. На самом деле, за этой фразой прячется лишь одно – очередные космические цены в платежках украинских граждан, большинство из которых не может оплачивать даже сегодняшние тарифы», – сообщил депутат Верховной Рады Александр Вилкул.

Отметим, что если сейчас установленная цена составляет около 5 тысяч гривен за тысячу кубометров, то по прогнозам экспертов, весной цена на газ для населения может вырасти на 62%, а осенью тарифы поднимутся еще на 11%.

Сами украинцы считают, что международные кредиты больше похожи на подачки и сулят нищету: «Дальше в наши карманы залезут еще глубже в надежде вытрясти еще и последние копейки».

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 07.02.18

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