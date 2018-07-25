Трасса для смертников: пробки под Феодосией провоцируют смертельные ДТП

Многокилометровые пробки на трассе Симферополь – Керчь, регулярно возникающие в последние три недели, стали причиной серьезных аварий, в том числе, с летальными исходами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в среду рано утром в районе поворота на Песчаную балку произошло столкновение минивэна Hyundai Starex грузовым автомобилем Freightliner. В результате ДТП погибли два человека.

«Это стала трасса смертников, каждый день там трупы», – комментируют трагедию в соцсетях.

Пользователи Интернета называют причины участившихся аварий:

«До Приморского водители, долго стоящие в пробке, чьи глаза уже налились кровью, едут по обочине, потеряв всякое уважение к другим. Но вы бы видели, что происходит с вырвавшимися из пробки! Они жмут на педаль газа с таким остервенением, что не обращают внимания на знаки ограничения скорости. Особенно рейсовые автобусы, водители которых, видимо, вынуждены успокаивать огромное количество изнывающих пассажиров, а также должны наверстать потерянное в дороге время», – отмечают очевидцы ежедневного транспортного коллапса.

Как уже сообщал «Новый День», из-за огромного потока автотранспорта и «узких» мест на трассе в настоящее время путь от Керчи до Симферополя составляет 6 -7 часов вместо обычных 4-х. Самый проблемный участок – от поселка Приморский до Феодосии: здесь автомобили «ползут» буквально со скоростью черепах. При отсутствии дождей возможен объезд через село Семисотка, Фронтовое и прочие, чем пользуются многие автолюбители и даже водители рейсовых автобусов.

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил ответственным службам разобраться с пробкой в течение текущей недели.

Между тем, июль рискует стать «черным» месяцем из-за количества смертей на дорогах полуострова. По данным на 25-е число, в ДТП в разных районах Крыма погибли, по меньшей мере, 20 человек, включая годовалого ребенка.

Феодосия, Галия Шакирова

Феодосия. Другие новости 25.07.18

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