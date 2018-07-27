В Крыму легковушка врезалась в микроавтобус, есть пострадавшие

На трассе Керчь – Симферополь водитель автомобиля «Нива» врезался в микроавтобус. Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня утром в поселке Приморском. По предварительным данным, водитель легковушки уснул за рулем и выехал на полосу встречного движения. В аварии пострадали 8 человек.

В настоящее время на месте ДТП работают эксперты, причины дорожного происшествия выясняются. Как сообщал «Новый День», многокилометровые пробки на трассе Симферополь – Керчь, регулярно возникающие в последние три недели, стали причиной серьезных аварий, в том числе, с летальными исходами.

Феодосия, Анастасия Зук

Феодосия. Другие новости 27.07.18

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