Саакашвили отдыхает: режим Порошенко готовит безумный и кровавый план спасения

Официальный Киев, понимая неизбежный крах собственной антинародной политики, готовится к спасительному бегству на Запад. Но предварительно может устроить масштабную военную провокацию в Донбассе или Крыму. Об этом заявил экс-депутат Верховной Рады Василий Волга.

«Невозможно серьезно поверить в то, что эти ребята на надувных лодках будут в состоянии что-то очень серьезное сделать. Но эта реакция – попытки остановить процесс выздоравливания. Понимаете, условно говоря, происходит выздоравливание, которое особенно идет с востока страны и уже распространяется на Киев. Это приводит к тому, что группа больных-упоротых сужается, но, сужаясь, она становится более агрессивной. То есть, они пойдут на все, чтобы спасти свое положение. И опасность заключается в том, что они, рассказывая сказки про агрессию, на самом деле уничтожают Украину», – считает политик.

Он отмечает: если Киев все же устроит провокацию, то сами зачинщики окажутся безнаказанными и подадутся в США в поисках спасения: «Они толкнут военных на необдуманные, глупые и страшные шаги, сами упакуют свои чемоданы и так, как в свое время Саакашвили, будут приняты американцами и будут ими защищены», – заключил Волга.

Как уже сообщал «Новый День», на Украине распространяют информацию о терактах, готовящихся в конце июля либо начале августа в российском Крыму. Так, член комитета по вопросам национальной безопасности и обороны «Незалежной» Дмитрий Тымчук уже подготовил оправдательную для Украины версию, заявив, что диверсии якобы организует Россия. Между тем, эксперты отмечают, что Москве, в отличие от Украины, невыгодно устраивать террористические атаки, а материалы для «исповеди» украинского депутата – это, на самом деле, планы СБУ.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 25.07.18

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