«Ба-бах! И в дамки»: на Украине предложили заминировать Азовское море

Бывший командующий ВМС Украины Сергей Гайдук предложил заминировать Азовское море. Как передает корреспондент РИА «Новый День», украинский адмирал уверен, что минные ограждения позволят «Незалежной» чувствовать себя защищенной. «Формирование взрывных, с противодесантными минами, и неразрывных ограждений является реальным шагом к предотвращению потерь», – заявил Гайдук, правда, не уточнил каких именно. По его словам, после воплощения плана в жизнь, корабли ВМС Украины будут конвоировать гражданские суда.

В социальной сети граждане «Незалежной» раскритиковали идею экс-командующего ВМС. «На чем вы флот для сопровождения сделаете? Николаевский завод развалили и растащили. На заводе ROSHEN, что ли?», – возмущаются одни. «Никто, никого сопровождать не будет. Либо промысел загнется, либо же рыбаки наши будут гибнуть как мухи», – негодуют другие комментаторы. Напомним, ранее Гайдук призывал власти отказаться от позиции «поджатого хвоста» в Азовском море и встретить во всеоружии российский десант, якобы намеревающийся «высадиться на Азовском побережье Украины».

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко отдал распоряжение силовым ведомствам начать активное противодействие России в Азовском море. В ВМСУ идею руководителя государства восприняли всерьез и просчитали, что единственным реалистичным способом хотя бы обозначить свое присутствие в Азовском море является проведение ракетных стрельб с «закрытием» существенной акватории. Правда, там опасаются, что тогда из России может прилететь «ответка» – ракетные системы «Калибр», которые в отличие от украинских «Нептунов», смогут достигнуть любой точки «Незалежной».

Как уже сообщал «Новый День», конфликт в Азовском море разгорелся после того, как украинские пограничники пиратским образом захватили крымское рыболовецкое судно и угнали его в Бердянск. Россия усилила морскую группировку, контролирующую акваторию. Украина заявила, что ей устроили морскую блокаду и начала грозить ответными мерами.

Мариуполь, Анастасия Зук

Мариуполь. Другие новости 20.07.18

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