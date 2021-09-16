Дешево и сердито: Украина может заминировать Черное море

Украина должна заминировать Чёрное море: это позволит боевой потенциал страны и станет непроходимым заслоном для российских кораблей. Об этом заявила директор украинского научно-производственного объединения «КЛИВЕР» Оксана Врублевская.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Врублевская признала, что силы Украины значительно уступают российским, и отметила, что минирование – самый действенный способ борьбы с Россией.

«Стоимость мины – 30 тысяч долларов, а стоимость ремонта крейсера – 24 миллиона долларов. Поэтому мы считаем минное вооружение наиболее эффективным для массового уничтожения российских кораблей», – заявила она.

Врублевская предлагает создать две «линии обороны»: в 10-15 км от украинского берега и в 50 км от мыса Тарханкут (напомним, российская граница пролегает в 22,2 км от береговой линии Крыма).

Это не первое предложение заминировать море. Так, в 2018 году бывший командующий ВМС Украины Сергей Гайдук намеревался аналогичным образом собирался укрепить позиции Украины в море Азовском.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 16.09.21

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