Мужик сказал – и передумал: в России ответили на «крымскую декларацию» США

Американские политики живут в иной реальности. Об этом заявили российские дипломаты, комментируя очередное официальное заявление США о Крыме и России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», госсекретарь США Майк Помпео накануне выступил с так называемой «крымской декларацией».

«Отмены санкций, связанных с присоединением Россией Крыма, не произойдет до тех пор, пока Россия не возвратит Крымский полуостров», – заявил он на слушаниях в сенате. Помпео добавил, что США готовы усиливать давление на Россию в ответ на «агрессивные действия» с целью снижения уровня конфронтации. «Но при этом мы должны оставлять открытой дверь для диалога», – констатировал госсекретарь США.

«С декларациями и заявлениями по Крыму госдеп выступает ежеквартально. Ничего нового мы не услышали. Только убедились, что партнеры живут в иной реальности. Они пытаются оперировать международно-правовыми актами, содержащими положения о праве народов на самоопределение, которые и легли в основу возвращения Крыма в состав России в 2014 году, – отреагировали в посольстве РФ в США . – Тем временем сотни тысяч украинцев выбирают для отдыха российский Крым, развенчивая миф о российской «оккупации» и «агрессии».

Американские музыканты и спортсмены регулярно выступают на полуострове, несмотря на предупреждения госдепа о несуществующих «опасностях». Более 90 тысяч американских футбольных болельщиков уже убедились в ходе Чемпионата мира в неадекватности рекомендаций внешнеполитического ведомства США передумать посещать нашу страну и того образа России, который навязывают ведущие американские СМИ.

Ждем декларации госдепа о том, что Косово – это Сербия».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что деклараций, подобных «крымской» В США было много, и все они со временем отменялись.

«Совместный план действий по иранской ядерной программе и Парижское соглашение по климату тоже недавно были официальной политикой США. Лично Обама так решил. А потом Трамп взял и перерешил. Знаем мы цену этим «судьбоносным декларациям», – заявила Захарова.

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 26.07.18

Бывшему замглавы крымского УФАС грозит тюремный срок за коррупцию. / Киевский эксперт предложил Украине пугать Россию остатками боевой славы. / Крымчанин сбил ребенка и сбежал по «срочным» делам. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»