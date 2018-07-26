Аксенов о «крымской декларации»: Свобода и демократия – пустые понятия для США

Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал так называемую «крымскую декларацию».

Как сообщал «Новый День», накануне госсекретарь США Майк Помпео выступил с официальным заявлением о Крыме и России, отметив, что санкции будут сохранены до тех пор, пока РФ не откажется от полуострова.

Аксенов подчеркивает: «крымская декларация», подписанная Помпео, на жизнь и настроение крымчан никак не влияет, а вопрос территориальной принадлежности Крыма закрыт навсегда. «Мы свой выбор сделали. Мартовский референдум 2014 года соответствовал Уставу ООН. Конституция России определяет Крым и Севастополь как субъекты РФ», – написал на своей странице Facebook глава правительства РК. По его словам, в документе нет ничего нового.

«Вашингтон по-прежнему не хочет признавать результаты свободного волеизъявления крымчан, но при этом признает и поддерживает нацистский режим в Киеве, который захватил власть в результате государственного переворота. Нам в очередной раз показали, что понятия свободы и демократии для американских политиков ничего не значат. Их логика проста: все, что не соответствует геополитическим интересам Америки, является нарушением демократических норм и международного права. Такой подход дискредитирует не только так называемую «крымскую декларацию», но и международный имидж Соединенных Штатов. Это источник дестабилизации всей системы международных отношений», – заключил глава республики.

Напомним, официальный представитель МИД России Мария Захарова также прокомментировала официальное заявление Помпео, сделав акцент на то, что деклараций, подобных «крымской» в США было много, и все они со временем отменялись.

Симферополь, Анастасия Зук

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