Блокадный и притягательный: в Крыму ожидают миллион украинцев

В текущему году Крым посетит около 1 млн украинских туристов. Об этом заявил председатель комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Госсовета РК Алексей Черняк.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», большинство иностранных туристов приезжают в Крым на лечение.

«Никакие санкции и ограничения не оказывают воздействия, – отметил депутат. – Все видят, что уровень нашего медицинского обслуживания в санаториях перекрывает любые посторонние факторы».

По словам Черняка, в 2017 году полуостров посетили представители 68 стран, в том числе из Австралии, Южной Америки, практически всех регионов Европы.

Что же касается украинцев, то в прошлом году на полуострове отдохнули около 800 тысяч человек, а за первое полугодие текущего – уже больше 600 тысяч. По предварительным подсчетам, по итогам сезона число украинских туристов достигнет 1 млн человек.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 26.07.18

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