Украинцы – мировые лидеры по визитам иностранцев в Россию

Среди всех иностранцев, посещающих по разным делам Россию, больше всего жителей соседней Украины.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по данным МВД, на территории России постоянно находится порядка 2 миллионов украинцев.

«За 2014-2017 годы и первое полугодие 2018 года гражданство РФ приобрели более 312 тысяч граждан Украины. В текущем году миграционный поток из Украины остался на прежнем уровне», – цитирует «Интерфакс» начальника главного управления по вопросам миграции МВД Ольгу Кириллову.

Стоит отметить, что несмотря на требования националистов и призывы Киева к жителям страны воздержаться от поездок в Крым, украинцы не теряют интереса к отдыху на курортах российского полуострова. Более того, жители Украины внесли свой вклад в развитие туристической отрасли республики, повысив успешность сезона в Крыму благодаря активному посещению региона.

«С начала 2018 года в Крыму отдохнуло 5,6 миллионов туристов, что на 30% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Из них 885 тысяч – граждане Украины», – сообщила пресс-служба министерства курортов и туризма республики.

Москва, Леонид Маковецкий

Москва. Другие новости 11.09.18

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