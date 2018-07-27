К морю без остановок: в Крым собираются пустить железнодорожные чартеры

В Крым могут пустить чартерные поезда – соответствующий проект туроператоры сейчас обсуждают с РЖД. Об этом сообщил глава комитета Госсовета РК по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первая железнодорожная ветка появилась в Крыму в 1874 году, соединив Мелитополь и Симферополь.

В середине 80-х годов прошлого века полуостров связывали с материком несколько десятков сезонных составов и два круглогодичных. Один из них «Свердловск – Севастополь» преодолевал маршрут за 81 час 15 минут – это если без опозданий, что (прибыть по расписанию) в те времена, особенно летом, считалось почти роскошью.

После распада СССР уральский состав сохранился: сменил статус с пассажирского на скорый, конечным пунктом Симферополь, а время в пути сократилось до 67 часов 56 минут, при этом особым комфортом пассажиров не баловали.

В декабре 2014 года власти Украины полностью блокировали железнодорожное сообщение с Крымом, в России были к этому готовы еще летом пустили поезд «Москва – Симферополь» в обход соседнего государства. Сначала состав перевозили через Керченский пролив на пароме, но быстро от этой практики отказались. До мая 2018 года путешествие в Крым с участием РЖД выглядело так: пассажиры доезжали до ближайшей к Керченскому проливу станции, там пересаживались в автобусы, которые отвозили их на паром, на другом берегу можно было пересесть в другой поезд либо на том же автобусе отправиться к месту назначения.

Теперь все автобусы идут через Крымский мост, что позволяет не обращать внимания на погоду, таем не менее путь все равно остается длительным и на любителя.

С открытием движения по железнодорожной части моста ситуация должна измениться: только из Москвы предполагается пустить 15 пар поездов. Будет организовано сообщение и с другими российскими городами. Скорее всего, восстановят и круглогодичный уральский поезд, так как он никогда не ходил пустым.

И теперь решается вопрос, как сэкономить время в пути, что особенно актуально для регионов восточнее Урала – вряд ли кто-то захочет тратить около недели, чтобы добраться до места отдыха, а потом еще столько же, чтобы вернуться домой.

«Крупные туроператоры России уже вместе с Российскими железными дорогами, экономистами просчитывают различные варианты, например, чартерные поезда, – сообщил Черняк. – Страна у нас большая, просторы большие, поэтому нужны поезда, которые будут ходить без остановок».

Напомним, на Крымском мосту уже уложили первые рельсы. Всего нужно уложить 38 км путевой решетки. Железнодорожники называют этот переход бархатным путем: на протяжении моста планируется всего по 43 уравнительных стыка на каждом из двух путей.

В тестовом режиме открыть движение по железнодорожной части моста планируется осенью 2019 года, а полноценное сообщение начнется в декабре.

Симферополь, Лиана Макоба

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