Поезд в Крым: определены основные направления железнодорожного сообщения с полуостровом

Железнодорожный мост через Керченский пролив свяжет Крым с российскими столицами, севером страны, Уралом и Сибирью.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», после перекрытия Украиной железнодорожного сообщения с полуостровом в Крыму ходят только пригородные поезда. Ситуация должна измениться через год, когда будет открыта железнодорожная часть транспортного перехода через Керченский пролив.

На сегодняшний день определены уже 11 городов, которые будут связаны с Крымом железнодорожным сообщением: Москва, Санкт-Петербург, Архангельск, Воркута, Екатеринбург, Казань, Мурманск, Новосибирск, Пермь, Ростов-на-Дону, Челябинск.

По предварительным оценкам, в течение первого года после открытия моста для поездов по нему в обе стороны проедут около 6 млн человек, сообщает РБК.

Для сокращения времени в пути разрабатывается проект, предусматривающий организацию ж/д чартеров в Крым.

Напомним, в тестовом режиме открыть движение по железнодорожной части моста планируется осенью 2019 года, а полноценное сообщение начнется в декабре.

Симферополь, Лиана Макоба

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