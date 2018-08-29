Не летают самолеты, не ходят поезда: Крым не может претендовать на статус всероссийской здравницы

Крым пока не может претендовать на звание всероссийской здравницы: большинство туристов прибывает на полуостров из Москвы и Санкт-Петербурга.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», специалисты сервиса путешествий Туту.ру проанализировали туристические потоки за четыре года. Оказалось, что большинство отдыхающих, как и в украинский период, приезжает из российских столиц. Это объясняется проблемами с логистикой: попасть на полуостров можно только воздушным и автомобильным транспортом. Поэтому в Крым едут в основном жители городов с регулярным авиасообщением и с юга России.

С 2014 года в Симферополь начали организовывать рейсы из крупных городов центральной России, Урала и Сибири. Многие из них вошли в программу субсидирования, поэтому в Крым часто ездят жители Екатеринбурга, Казани, Самары, Красноярска, Уфы и Челябинска. Однако этим направлениям по показателям не догнать Москву, из которой самолеты в Крым летают круглый год по несколько рейсов в день. Из того же Челябинска прилететь на полуостров можно лишь с конца мая по начало октября и то не каждый день.

В разгар сезона 1 раз в неделю летает самолет из Новокузнецка, Иркутска и Кемерово, 3 раза из Красноярска, 5 раз в неделю из Омска.

Например, за сутки 29 августа аэропорт Симферополя примет около 50 рейсов из Москвы, 12 из Санкт-Петербурга, а вся Сибирь будет представлена всего 3 рейсами – из Омска, Красноярска и Новосибирска.

При этом билеты с Урала в Крым стоят в 1,5 – 2 раза дороже, чем из Москвы. А билет из Сибири – почти в 3 раза.

Напомним, крымские власти неоднократно заявляли, что решается вопрос о субсидировании авиаперевозок вне сезона, но вопрос до сих пор не решился.

Запуск движения по транспортному переходу сделал Крым доступнее, в первую очередь, для жителей близлежащих южных регионов России, так как из той же Сибири ехать так далеко на машине рискнуть немногие.

Возможно, ситуация изменится после ввода в эксплуатацию железнодорожной части Крымского моста. Но произойдет это не раньше 2020 года, и то на первых порах поезда будут ходить только из 11 городов.

Однако поездка в Крым поездом может обернуться для россиян головной болью, так как железнодорожная сеть полуострова пока не готова принимать современные поезда. Модернизировать дорогу к 2020 году вряд ли успеют.

Симферополь, Артем Рокотов

Симферополь. Другие новости 29.08.18

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