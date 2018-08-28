Дорога Керчь – Джанкой может свести на нет все преимущества Крымского моста

У Крыма есть около года, чтобы привести в порядок железную дорогу Керчь – Джанкой. В противном случае этот участок нивелирует все усилия по строительству железнодорожного перехода через Керченский пролив. Об этом заявил спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», протяженность ветки составляет 200 км. В советское время дорога была запасной и почти не использовалась, так как практически все поезда шли через Украину. После открытия железнодорожной части Крымского моста эта ветка должна стать основной железнодорожной ниткой, связывающей полуостров с материком.

Однако в данный момент участок «Керчь – Джанкой» абсолютно не соответствует возлагаемой на него миссии: дорога не электрифицирована, однопутная, средняя скорость перемещения составляет 40 км в час, то время как движения пассажирских поездов запланировано на уровне 120 км в час, грузовых – 80 км в час. Ожидаемая интенсивность – 50 пар в сутки. При сегодняшнем состоянии дороги это просто невозможно.

На что и обратил внимание на совещании в Симферополе Сергей Иванов:

«Транспортная проблема – железнодорожный участок от Керчи до Джанкоя: поезда с начала 2020 года на электрической тяге будут на большой скорости переходить Тамань и останавливаться: во-первых, надо электровоз поменять на тепловоз, во-вторых, однопутка. Много чего нужно делать «Крымским железным дорогам», чтобы этот участок не становился «бутылочным горлом».

Отметим, что вопрос модернизации железнодорожного участка «Керчь – Джанкой» поднимался еще в 2016 году, говорилось о необходимости заменить и сами пути: «При скорости укладки в 300 метров в сутки, или 100 км в год, работы необходимо начинать уже сейчас, – подсчитал тогда депутат Госсовета Крыма Валерий Аксёнов. – Но они не только не ведутся – нет даже заявок на землеотводы под будущие пути. Питание КЖД при Украине осуществлялось постоянным током, в РФ – переменным током. Опять же – где это строить и кто будет это делать? В минтопэнерго даже заявки не поступало на количество электроэнергии, которая будет нужна для функционирования железной дороги. И есть подозрения, что на это не хватит мощностей тех двух электростанций, которые строятся в Симферополе и Севастополе».

Прошло 2 года, но воз, судя по всему, с мертвой точки не сдвинулся. Между тем, до начала железнодорожного движения через Крымский мост осталось менее 1,5 лет. И даже если модернизация дороги начнется уже сегодня, успеть вовремя вряд ли удастся.

Симферополь, Артем Рокотов

Симферополь. Другие новости 28.08.18

Знойный финал: в Крыму установилась аномальная жара. / Завод украинского олигарха в Армянске могут закрыть из-за выброса загрязняющих веществ. / Правительство Крыма не пускает ни в лес, ни по дрова. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»