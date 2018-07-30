В Крым приедут делегаты из Германии и Норвегии

В августе и октябре Крым примет три международные делегации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с визитом на полуостров собираются политики и общественные деятели из Германии и Норвегии.

«Мы планируем встретить в середине августа представителей общественного объединения «Народные дипломаты Норвегии», а также представители партии «Левых» из Германии. А в октябре к нам должны приехать депутаты бундестага от партии «Альтернатива для Германии», – рассказал РИА «Новый День» председатель комитета Госсовета РК по межнациональным отношениям Юрий Гемпель. Он выразил уверенность, что благодаря визитам международных делегатов, весь мир сможет узнать правду о Крыме.

«Основная задача, чтобы приехали к нам публичные люди, у которых есть своя аудитория, чтобы изменить мнение о Крыме. Конечно же, приезд иностранных гостей – это создание положительного имиджа полуострова, а в дальнейшем и снятие антироссийских санкций», – считает Гемпель.

Отметим, Гемпеля депутаты Госсовета РК назначали главой комитета по межнациональным отношениям. Ранее он занимал пост заместителя данной структуры и возглавлял национально-культурную автономию немцев Крыма.

На новой должности новоиспеченный глава комитета планирует уделить особое внимание реализации федерально-целевой программы, направленной на обустройство депортированных, а также проблемам национально-культурных объединений.

Симферополь, Анастасия Зук

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