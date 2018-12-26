Норвежский политик выпустил лоббистскую статью о российском Крыме

Крымский полуостров следует признать частью России. С таким призывом к странам Запада обратился бывший вице-президент парламента Норвегии Карл Хаген со страниц издания Aftenposten. Политик отметил, что с конца XVIII века и до конца XX века Крым входил в состав России, а все прошлое столетие в Севастополе базировался российский военно-морской флот, а подавляющей частью населения являлись русские.

Хаген напомнил, что президент Украины был свергнут в 2014 году в ходе госпереворота при прямой поддержке Запада, а Россия не могла допустить, чтобы крупная военная база перешла под контроль страны, стремящейся к вступлению в НАТО. «Был риск, что Украина станет страной-кандидатом на вступление в НАТО и в то же время получит контроль над российской военно-морской базой в Севастополе. Естественно, что Россия отреагировала», – отмечает Хаген.

Политик подчеркнул, что США всегда предпринимали масштабные военные меры для возвращения американских военнопленных и заложников домой, потому должны были беспристрастно оценить, как Россия «встала на защиту интересов многочисленного русского населения в Крыму, которое боится недемократических и порой даже фашистских сил, стоящих у власти на Украине». Он напомнил и о референдуме в Крыму, который показал, что больше 95% населения полуострова желает воссоединения с Россией.

«Я считаю, что желание народа очень много значит, и что с такими результатами Запад должен был сказать: «Если население Крыма хочет быть частью России, то мы должны это уважать и признать Крым вновь российским», – заявил Хаген, добавив, что Россия никогда не вернет Крым, и странам Запада уже давно пора это понять. «Иногда здравый смысл должен преобладать над юридически верными и прямолинейными решениями, гордиевы узлы приходится разрубать. Так было, когда Никсон поехал в Китай, Трамп встретился с главой Северной Кореи», – подчеркнул политик.

Подводя итог, Хаген написал, что на сегодняшний день международная обстановка весьма напряженная и становится все более опасной с каждым днем, а мир находится в состоянии конфликта и нестабильности. Политик уверен, что главная причина тому – безрассудство Запада, а не тот факт, что Россия «вернула себе маленький полуостров Крым, который был российским четыре сотни лет», передает РИА «Новости».

Напомним, что в Норвегии немало тех, кто считает Крым российским по праву. Так, в середине октября глава делегации Норвегии Хендрик Вебер зая вил, что Крым является законной частью России. Как писал «Новый День», 11 норвежских бизнесменов и политиков посетили полуостров в начале октября в рамках проекта народной дипломатии. В ходе визита они посетили ряд медицинских учреждений, встречались с общественностью и представителями власти РК.

Глава делегации Хендрик Вебер уже был на полуострове в прошлом году и отметил, положительные изменения в инфраструктуре. Он подчеркнул, что пора снять «бессмысленные санкции против населения Крыма» и активно использовать инвестиционные возможности, предлагаемые регионом. «Мы уверены, что Крым – законная часть Российской Федерации, и нашим визитом хотим продемонстрировать это», – сказал Вебер.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.

Осло, Иван Гридин

Осло. Другие новости 26.12.18

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