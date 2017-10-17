Норвежцы признали Крым законной частью РФ

Крым является законной частью России. Об этом заявил глава делегации Норвегии Хендрик Вебер.

Как уже сообщал «Новый День», 11 норвежских бизнесменов и политиков посетили Крым на прошлой неделе в рамках проекта народной дипломатии.

В ходе визита они посетили ряд медицинских учреждений, встречались с общественностью и представителями власти РК.

Глава делегации Хендрик Вебер уже был на полуострове в прошлом году и отметил, положительные изменения в инфраструктуре. Он подчеркнул, что пора снять «бессмысленные санкции против населения Крыма» и активно использовать инвестиционные возможности, предлагаемые регионом. «Мы уверены, что Крым – законная часть Российской Федерации, и нашим визитом хотим продемонстрировать это», – цитирует Вебера РИА «Новости».

Симферополь, Варвара Бурлакова

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