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NewDayNews.ru

Вторник, 17 октября 2017, 10:08 мск

российское информационное агентство 18+

Крым

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Норвежцы признали Крым законной частью РФ

Норвежцы признали Крым законной частью РФ
Фото nordichouse.is

Крым является законной частью России. Об этом заявил глава делегации Норвегии Хендрик Вебер.

Как уже сообщал «Новый День», 11 норвежских бизнесменов и политиков посетили Крым на прошлой неделе в рамках проекта народной дипломатии.

В ходе визита они посетили ряд медицинских учреждений, встречались с общественностью и представителями власти РК.

Глава делегации Хендрик Вебер уже был на полуострове в прошлом году и отметил, положительные изменения в инфраструктуре. Он подчеркнул, что пора снять «бессмысленные санкции против населения Крыма» и активно использовать инвестиционные возможности, предлагаемые регионом. «Мы уверены, что Крым – законная часть Российской Федерации, и нашим визитом хотим продемонстрировать это», – цитирует Вебера РИА «Новости».

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