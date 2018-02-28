За выборами в Крыму будут наблюдать представители Норвегии

Представители норвежской неправительственной организации «Народная дипломатия» заявили о намерении принять участие в выборах президента РФ в Крыму в качестве наблюдателей.

Делегацию возглавит Хендрик Вебер, дважды побывавший на российском полуострове – в 2016 году и минувшей осенью. Во время последнего визита он подчеркнул, что пора снять «бессмысленные санкции против населения Крыма» и активно использовать инвестиционные возможности, предлагаемые регионом. «Мы уверены, что Крым – законная часть Российской Федерации, и нашим визитом хотим продемонстрировать это», – сказал Вебер.

Как уже сообщал «Новый День», миссия по наблюдению за президентскими выборами Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) отказалась прислать своих наблюдателей в Крым, заявив: «Мы наблюдаем от имени международной организации, в которой задействованы несколько стран. ОБСЕ работает на основе консенсуса, и наш мандат наблюдателей основан на консенсусных решениях государств – участников ОБСЕ. А они не достигли консенсуса в том, что Крым является частью России».

Аналогичной позиции придерживается и мониторинговая миссия Евросоюза.

Тем не менее, за голосованием крымчан 18 марта будут наблюдать десятки международных экспертов, включая депутатов национальных парламентов стран-членов ЕС – Австрии, Италии, Франции, Чехии, Германии.

В Крыму обещают допустить зарубежных экспертов на избирательные участки, а также в региональные и территориальные избиркомы.

Симферополь, Лиана Макоба

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