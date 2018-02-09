В ОБСЕ объяснили отказ прислать наблюдателей в Крым

В России официально начала работу миссия по наблюдению за президентскими выборами Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ).

Как передает корреспондент РИА «Новый День», миссия пришлет в Россию 60 долгосрочных и 420 краткосрочных наблюдателей, которые будут следить за соблюдением правил агитации, деятельностью избиркомов и ходом голосования во всех регионах, за исключением Крыма.

«Мы наблюдаем от имени международной организации, в которой задействованы несколько стран. ОБСЕ работает на основе консенсуса, и наш мандат наблюдателей основан на консенсусных решениях государств – участников ОБСЕ. А они не достигли консенсуса в том, что Крым является частью России, поэтому мы не можем осуществлять там наблюдение», – цитируют «Известия» главу миссии Яна Петерсена.

Об аналогичной позиции заявляла и мониторинговая миссия Евросоюза.

В Крыму позицию ОБСЕ и ПАСЕ считают откровенной демонстрацией двойных стандартов и отмечают, что они предпочли не замечать преступления украинских националистов на Майдане, государственный переворот в Киеве, то, что творилось в Одессе и в Донбассе, но постоянно заявляют о нарушении прав крымчан, при этом категорически отказываясь прислать своих представителей на полуостров, чтобы проанализировать реальную ситуацию.

По словам главы Крыма Сергея Аксенова, наблюдатели ОБСЕ просту боятся признать, что на аннексированном полуострове «все прозрачно».

Тем не менее, за голосованием крымчан 18 марта будут наблюдать десятки международных экспертов, включая депутатов национальных парламентов стран-членов ЕС – Австрии, Италии, Франции, Чехии, Германии.

В Крыму обещают допустить зарубежных экспертов на избирательные участки, а также в региональные и территориальные избиркомы.

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 08.02.18

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