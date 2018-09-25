Норвежцы снова едут в Крым отдохнуть от «информационной блокады»

Делегация общественников из Норвегии прибудет 30 сентября в Крым для ознакомления с реальным положением дел на российском полуострове.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», норвежцы пробудут в Крыму 5 дней.

Возглавит делегацию руководитель общественной организации «Норвежская народная дипломатия» Хендрик Вебер. Скандинавы запланировали встречи с крымскими депутатами, студентами и журналистами. Цель – посетить крупные города полуострова и узнать как можно больше о жизни крымчан.

«В Норвегии достаточно жесткая информационная блокада, поэтому у норвежцев вызывает интерес, как и чем живет Крым, что здесь происходит. Люди хотят приехать и посмотреть, как развивается Крым», – цитирует РИА «Новости» главу комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям Юрия Гемпеля.

Как сообщал «Новый День» в октябре прошлого года Крым уже посещали норвежские бизнесмены, специализирующиеся на строительстве мостов и дорог. Визит был запланирован в рамках проекта народной дипломатии. Руководил делегацией уже знакомый крымчанам Хендрик Вебер.

Симферополь, Валентин Карамазов

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