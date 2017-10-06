«Безопасно, хорошо и красиво» – норвежская делегация поделилась впечатлениями о Крыме

Представители норвежской делегации, прибывшие в российский Крым вопреки «рекомендациям» собственных дипломатов, не боятся возможных негативных последствий визита на полуостров.

Как передаёт корреспондент агентства РИА «Новый День», об этом заявил глава делегации Хендрик Вебер, находясь в Международном детском центре «Артек».

«Я счастлив быть в Крыму и в «Артеке» в частности. «Артек» – уникальное место в плане международного сотрудничества. Здесь воспитывается будущее России. Было бы замечательно наладить взаимодействие между детьми из России и их сверстниками из других стран, потому что диалог очень важен», – цитирует норвежца РИА Новости.

По его словам, норвежцы приехали в Крым, чтобы дать понять своим соотечественникам, что «здесь безопасно, хорошо и красиво».

«У жителей Норвегии острый недостаток информации о Крыме. Они не знают, что тут все спокойно, нет войны, и что сюда можно свободно приехать и приятно отдохнуть», – отметил Вебер.

Как уже сообщал «Новый День», 11 представителей скандинавской страны впервые посещают российский Крым. В состав делегации входят депутаты районного, городского уровня и бизнесмены, специализирующиеся на строительстве мостов и дорог. Они пробудут на полуострове до 12 октября. Предполагается, что сначала для них в неформальной обстановке проведут экскурсии по крымским достопримечательностям, а затем гости примут участие в деловых встречах и пресс-конференциях.

Накануне визита в Норвегии поднялась шумиха по поводу предстоящей поездки. МИД Норвегии рекомендовал своим соотечественникам не посещать Крым, а вместо этого поехать на Украину и поддержать правительство этой страны.

Ялта, Оксана Мурзина

Ялта. Другие новости 06.10.17

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