Норвежские бизнесмены собрались в Крым, несмотря на открытое давление властей

Несмотря на давление на родине и призывы отказаться от визита, 5 октября в Крым планирует приехать делегация из Норвегии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в составе делегации будут бизнесмены, специализирующиеся на строительстве мостов и дорог. Визит запланирован в рамках проекта народной дипломатии.

В ходе визита планируется посещение медицинских учреждений, встреча с общественностью и главой крымского парламента Владимира Константинова.

«В Норвегии поднялась шумиха по поводу того, что норвежцы, порядка 11 человек, собираются приехать в Крым. В состав делегации входят также депутаты районного, городского уровня. Это невысокий уровень, но, тем не менее, это депутаты, которые работают с людьми, избранники народа», – цитируют РИА Новости главу немецкой национально-культурной автономии республики Юрия Гемпеля.

Гемпель отметил, что министр иностранных дел Норвегии порекомендовал делегации вместо Крыма посетить Украину для поддержки нынешней власти. Тем не менее, по его мнению, никто не испугался угроз со стороны министра иностранных дел, и делегация приедет в Крым, даже несмотря на то, что станет персоной нон-грата на Украине.

Напомним, ранее о своем желании посетить полуостров высказали депутаты нового состава Бундестага Германии. Больше всего на полуострове ожидают представителей от партии «Левых» и партии «Альтернатива для Германии».

Симферополь, Мария Моссур

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