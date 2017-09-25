Теперь официально: противники Меркель в Бундестаге посетят Крым

Глава немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрий Гемпель в ближайшее время поднимет вопрос о визите в Крым депутатов нового состава Бундестага Германии.

Как сообщал «Новый День», новоизбранные депутаты уже пообещали посетить Крым пять дней назад. Тогда они были ещё кандидатами в немецкий парламент и просили «не афишировать» свои имена.

Больше всего на полуострове ожидают представителей от партии «Левых» и партии «Альтернатива для Германии».

«На мой взгляд, надо сотрудничать со всеми политическими силами, которые готовы работать на снятие санкций в отношении Российской Федерации и признание Крыма неотъемлемой частью Российской Федерации», – цитирует Гемпеля РИА Новости (Крым).

По словам Гемпеля, за последние 1,5 года в Германии постепенно начали соглашаться с российским статусом полуострова.

Напомним, выборы в Бундестаг прошли в Германии в минувшее воскресенье. В парламент попали семь партий: ХДС/ХСС получила 33% (246 мест), СДПГ – 20,5% (153 места), «Альтернатива для Германии» – 12,6% (94 места), СвДП – 10,7% (80 мест), партия левых получила 9,2% голосов (69 мест), и «Зеленые» – 8,9% (67 мест).

Последний раз делегация из Германии посещала Крым по линии «народной дипломатии» в апреле этого года.

Симферополь, Мария Моссур

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