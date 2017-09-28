Facebook зачистил «десятки тысяч аккаунтов» перед выборами в бундестаг

В Германии за месяц до выборов в бундестаг компания Facebook заблокировала «десятки тысяч фейковых аккаунтов». Об этом рассказал вице-президент по связям с общественностью по странам Европы, Ближнего Востока и Азии FB Ричард Аллан. «Для того, чтобы предотвратить злоупотребления при использовании нашей социальной сети, мы провели массовое удаление фейковых аккаунтов... За месяц до выборов мы удалили в Германии десятки тысяч фальшивых аккаунтов», – заявил он.

По его словам, Facebook взаимодействовал с властями Германии, в частности – с Федеральной службой по информационной безопасности Германии (Bundesamt fur Sicherheit in der Informationstechnik – BSI). Кроме того, компания организовала обучение членов бундестага и кандидатов на выборах по вопросам информационной безопасности. Как передает «Интерфакс», в преддверии выборов, между Facebook и BSI был налажен канал передачи информации по вопросам безопасности в контексте выборов в бундестаг.

«Эти усилия усложнили распространение ложной информации во время этих выборов, и она реже появлялась в разделе новостей социальной сети. Исследования показывают, что количество фейковых новостей во время этих выборов было очень небольшим. Мы многому научились, и будем применять полученный опыт при последующих выборах», – говорится в сообщении Аллана.

Берлин, Иван Гридин

Берлин. Другие новости 27.09.17

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