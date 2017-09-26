АдГ – новая угроза для Германии и мира?

Успех на выборах в бундестаг немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), которую часто называют нацистской, с одной стороны стал продолжением победной волны популизма в мире, с другой – взбудоражил болезненную для ФРГ проблему нацизма и ксенофобии. При этом исторический опыт показывает, что даже у такой «ультраправой» партии есть все шансы закрепиться в бундестаге, несмотря на распространённое мнение о том, что АдГ не сможет сохранить своих «протестных избирателей», проголосовавших «назло» нынешней власти.

Партийная система Германии после развала Третьего рейха: первое «примирение» власти и оппозиции

После падения Третьего рейха и принятия новой Конституции Западной Германии в 1949 году основную силу в немецком бундестаге представляла партия Христианско-демократический союз (ХДС) вместе с «сестринской» партией Христианско-Социальный союз (ХСС).

В то время «главной оппозицией» была одна из старейших политических сил Германии – Социал-демократическая партия (СДПГ). Примечательно, что СДПГ, как сейчас АдГ, выступала против политики западной интеграции, которую проводил тогдашний канцлер Германии Конрад Аденауэр, и настаивала на воссоединении единого германского государства.

Такая двуполярная система бундестага сохранялась первое десятилетие после краха Третьего рейха, однако успех экономической политики правительства Аденауэра привел к тому, что СДПГ стала терять своих избирателей. Тогда руководство партии отказалось от имиджа «непримиримой оппозиции» и перешло после 1957 года к «политике общности» с ХДС.

Такое изменение курса СДПГ, а также начало строительства Берлинской стены 13 августа 1961 года – новой вехи в истории раскола Германии – привели к тому, что уже 17 сентября союз ХДС/ХСС потерял 4,9 % голосов, а СДПГ значительно укрепила свои позиции, набрав 36,2%.

Стоит отметить, что выборы в бундестаг 1961 года также создали в парламенте трехпартийную систему, так как на политической арене смогла утвердить свою значимость другая оппозиционная партия – СвДП (Свободная демократическая партия Германии), получившая 12,8% голосов.

Вплоть до появления партии «Зеленых» в 1980-х годах СвДП выполняла функцию «довеска» и примыкала то к одной коалиции, то к другой, уравновешивая три крупнейших партии Германии.

Новая оппозиция Германии – партия «Зеленых». Возможно ли примирение №2 и «Ямайская» коалиция?

В 1970-х годах из-за высоких темпов роста промышленности в ФРГ значительно выросло число движений по защите окружающей среды и против строительства атомных электростанций. Но затем мировой финансовый кризис привел к экономическому кризису и безработице в Германии.

Следствием этих процессов стало разочарование немцев политикой лидирующей в то время коалиции СДПГ и СвДП. В результате значительная часть молодежи и интеллектуально-либеральных кругов стала поддерживать созданную в январе 1980 года партию «Зеленых».

«Зеленые» называли себя «альтернативой» (!) традиционным партиям, и представляли собой левую радикально-демократическую политическую силу. При этом партия так же, как и АдГ сегодня, изначально включала в себя разные политические силы – и умеренные, и радикальные.

После выборов 1983 года «Зеленые» впервые смогли попасть в бундестаг, а уже в 1987 году – закрепили результат стали четвертой силой в парламенте.

Выборы в бундестаг 2017 года поставили нынешнего канцлера Германии Ангелу Меркель перед сложным выбором: поскольку СДПГ заявила о «возвращении» в оппозицию, для формирования правительства ей придется искать новых партнеров. Вероятнее, Меркель придется прибегнуть к союзу с «Зелеными», что в определенной степени может лишить партию оппозиционности.

Многие эксперты, однако, скептически относятся к возможности создания такой коалиции, уже названной «Ямайка»– по цветам партийных флагов: черный (ХДС), зеленый («Союз-90 / «Зеленые») и желтый (СвДП), так как внутренние противоречия между партиями могут в значительной степени ослабить этот союз.

«Альтернатива для Германии» – временный протест народа или новая реальная политическая сила

Успех «Альтернативы для Германии», которая в обновленном бундестаге будет представлена 94 депутатами, всерьез обеспокоил политическую элиту Германии, так как «правые популисты» и «правоэкстремисты», как их называют в стране, впервые стали частью немецкого истеблишмента.

Опасения у немцев вызывает то обстоятельство, что АдГ вышла на избирательную кампанию с провокационными лозунгами: «Новые немцы? Сделаем сами!», «Бурка? Мы выбираем бургундское!», «Ислам? Не подходит к нашей кухне!» Кроме этого партия выступает против единой европейской валюты, евроинтеграции, а также утверждает, что Германия должна гордиться «достижениями» немецких солдат Первой и Второй мировых войнах.

«95% воевавших в униформе военнослужащих не были вовлечены в военные преступления. Эти военные преступления были, это я ясно объяснил в той речи. Генерал Эйзенхауэр и президент Миттеран называли немецких солдат отважными, но когда такое говорит кто-то из АдГ, все ведут себя так, как будто покойный Адольф вернулся», – ранее заявлял лидер АдГ Александр Гауланд в интервью der Standart.

Наравне с этим АдГ активно вела и русофильскую риторику, призывая парламент к отмене антироссийских санкций и расследования кризиса на Украине.

Секретом успеха АдГ стала позиция партии по мигрантскому кризису и призыв закрыть двери для мигрантов с Ближнего Востока. Как показала предвыборная кампания, ни ХДС, ни другие партии не собираются идти на уступки по данному вопросу и менять политику «открытых дверей».

В перспективе это может еще больше укрепить позиции АдГ. Однако чем обернется такое усиление в Германии партии, в основе которой заложены радикальные идеи национализма – вопрос открытый.

«Они похожи на нацистов при Гитлере. Я родился в 1939 году. Я ребенок войны. Я вырос в руинах, и теперь снова тоже самое. Они преступники», – цитирует BBC жителя Берлина.

Стоит отметить, что вышеописанная история немецкого парламентаризма доказывает, что партии, которые были сформированы как популистский «ответ» на желания народа Германии, единожды пройдя 5% барьер в бундестаг, способны закрепить свои позиции.

В то же время в экспертной среде отмечают, что нынешний электорат партии нельзя называть праворадикальным, так как не менее 60% избирателей проголосовали за АдГ, разочаровавшись традиционными политическими силами.

В этой связи Меркель уже заявила, что ХДС намерена вернуть себе избирателей, которые на этих выборах поддержали АдГ.

«Перед нами большой вызов – приход «Альтернативы для Германии» в немецкий бундестаг. Мы проведем подробный анализ, потому что мы намерены отвоевать избирателей «Альтернативы», решив проблемы, вняв их тревогам и, частично, страхам, но прежде всего с помощью хорошей политики», – сказала она.

Москва, Мария Вяткина

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