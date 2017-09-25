Ловушка для Меркель: Германия лишилась стабильного правительства

Нынешний канцлер Германии Ангела Меркель оказалась в ловушке после прошедших накануне выборов в бундестаг: ей вряд ли удастся сформировать сильное правительство из таких разрозненных сил, которые теперь представлены в парламенте, а перевыборы могут еще сильнее расколоть немецкое общество подорвать политическую систему ФРГ. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», высказали немецкие эксперты и политики.

Член Социал-демократической партии Германии (СДПГ), бывший депутат бундестага Нильс Дидерих в рамках прошедшего сегодня видеомоста Москва – Берлин заявил, что население Германии разочаровано всеми политическими силами и провал крупнейших партий власти (ХДС и ХСС), которые потеряли несколько миллионов своих избирателей, был обусловлен именно этим.

«Люди (немцы) были настроены на протест, поэтому приняли решение проголосовать за «Альтернативу для Германии», – считает Дидерих.

Заместитель руководителя Центра германских исследований Института Европы РАН Екатерина Тимошенкова согласилась, что 60% популярности АдГ – протестные настроения, но при этом эксперт отметила, что появление в бундестаге такой «армии» может стать объединяющим фактором для других партий.

«13% (которые АдГ получила на выборах в бундестаг) – это красная тряпка может заставить партии лучше искать альтернативную программу. Это повод заставить их более разумного действовать», – сказала Тимошенкова и пояснила, что ни одна из партий, кроме «Альтернативы для Германии», не предоставила по время предвыборной кампании решение миграционного кризиса в том русле, в котором заинтересованы жители Германии

Немецкий политолог Александр Рар со всей стороны подчеркнул, что прорывом для АдГ стало то, что эта партия смогла аккумулировать голоса недовольных избирателей, особенно по вопросу мигрантов с Ближнего Востока, но долго «играть на этой теме» не получится.

«За прошедшие 2 года люди пострадали из того, что Меркель проводила политику «открытых дверей» – приехали почти 2 млн людей очень чуждой культуры. Люди (немцы) отвергают такую политику и таким образом наказывают ХДС и ХСС, и отдают голоса за АдГ. Но эти избиратели быстро бы вернулись, если бы Меркель вернулась в центр от левого направления», – считает Рар.

Одновременно с этим эксперты обратили внимание, что не только вопросы миграции повлияли на волеизъявление граждан Германии.

Депутат бундестага, член правления Левой партии Клаус Эрнст выразил уверенность, что ХДС и ХСС получили в этом году гораздо меньше поддержки от избирателей из-за того, что «забыли о гражданах».

«Пенсий не хватает на то, чтобы жить. Не уделялось внимание тем, кто мало зарабатывает. Партии власти повысили минимальную оплату труда (для медицинских работников) на 10 евро. Конечно, это вызывает конфликт. Госпожа Меркель 12 лет у власти… а где результаты? Если новое правительство не будет заниматься этими слоями населения, праворадикалы будут поднимать голову выше», – считает он.

Вместе с тем, немецкие политики и эксперты выразили скептицизм по отношению к возможным перспективам успешной работы нового правительства.

В частности, Дидерих обратил внимание, работа внутри коалиции «Ямайка», в которую, согласно большинству прогнозов войдут ХДС, ХСС, «Зеленые» и партия свободных демократов СВДП, может быть в значительной мере осложнена разрозненностью участников объединения по многим ключевым вопросам.

«Меркель достаточно опытна, чтобы пообещать каждому те позиции, которые их устраивают. Но я сомневаюсь, что это будет стабильное правительство, способное проводить взвешенную политику. Скорее всего, это будет переходное правительство, где все будет покоиться на мелких компромиссах. Начинается очень нестабильное время, обновится политическая дискуссия и весь партийный ландшафт… Эпоха Меркель подходит к концу, – уверен Дидерих.

Рар со своей стороны отметил, что Меркель оказалась в сложной ситуации: либо «слабая» коалиция «Ямайка», либо новые выборы.

«Если придется попросить германских граждан (снова) проголосовать, то ситуация окажется еще сложнее. Меркель предстоят сложные переговоры. Я опасаюсь, что правительство будет слабое и будет очень сильная оппозиция. Очень сложным делом будет распределение министров», – прогнозирует Рар.

При этом эксперт подчеркнул, что с наибольшей вероятностью министерство иностранных дел Германии достанется партии «Зеленых», которая занимает антироссийскую позицию и неоднократно выступала с критикой путинского режима.

«Для России – это нехорошо. Они («Зеленые») уже выступали против Путина, нажимали на мораль, на ценности. Если «Зеленым» дадут МИД, эти разговоры продолжатся без реальной политики. Тогда все надежды России должны быть связаны с Меркель. Она пытается привести стороны хоть какому-то компромиссу», – считает Рар.

В то же время Эрнст высказал мнение, что многие депутаты в новом бундестаге понимают, что отношения между Германией и Россией необходимо налаживать и, в первую очередь, как можно скорее решать вопрос с антироссийскими санкциями. Он также выразил уверенность, что во многом отношения между Евросоюзом и, в частности, Германии и Россией усугубляют США.

«Какой интерес американцам? Создать конфликт, чтобы экономические отношения были нарушены. У нас многие понимают, что нельзя отказываться от сотрудничества с Россией. Убрать санкции – в наших интересах. У нас больше опыт сотрудничества по части энергетики. Нужно продолжать проект «Северный поток-2». Конечно, он невыгоден американцам, которые хотят поставлять свое топливо, но канцлер уже сказала, что американцы не должны диктовать нам нашу экономическую политику», – подчеркнул он.

Москва, Мария Вяткина

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