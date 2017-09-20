В Крым приедут представители Бундестага – почти инкогнито

Весной немецкие и австрийские депутаты посетят Крым.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», гости приедут для участия в Ялтинском Международном экономическом форуме. Ожидается, что в составе делегации прибудут 50 человек, среди которых политики, бизнесмены, общественные деятели и, впервые, депутаты бундестага.

Делегаты уже обратились к организаторам ЯМЭФ с просьбой предоставить им статус почетных гостей, который позволяет получить расширенную квоту для участия в форуме.

«Мы поедем в Крым, несмотря на санкции и политическое давление. Ведь это важный знак примирения и сотрудничества между Россией и Западом. Мои знакомые, которые были там в последние годы, привозили с собой исключительно позитивные впечатления и новые решения для развития экономики и межрегионального взаимодействия, – цитируют «Известия» депутата бундестага, попросившего не указывать свое имя в связи с приближающимися парламентскими выборами в ФРГ, – Сегодня необходимо признать, что Крым – неотъемлемая часть России и большинство немцев против российских санкций. Нам нужно положить конец политике конфронтации и заменить ее политикой сотрудничества».

В свою очередь член Федерального совета Австрии Ганс-Йорг Йеневайн, который уже посетил Крым в этом году и собирается приехать весной, считает, что в интересах Вены – улучшение отношений с Россией и снятие антироссийских санкций. Он отмечает, что по сравнению с 2013 годом австрийский экспорт в Россию сократился почти вдвое – на 46%, а санкции стоили стране около 7 тыс. рабочих мест. «Существование таких международных площадок, как ЯМЭФ, чрезвычайно востребовано для возобновления российско-австрийского сотрудничества», – рассказал Йеневайн.

Между тем, в Крыму подчеркивают, что если на Украине до начала форума не сменится власть, то иностранные делегаты должны быть готовы к истерике со стороны киевских властей.

Отметим, что на весеннем форуме появится новый формат – «друзей полуострова». Сам же ЯМЭФ будет организован под патронажем Ассоциации друзей Крыма, которую учредят в начале ноября этого года. Ожидается, что в объединение войдут десятки иностранных политиков и общественных деятелей.

Как сообщал «Новый День», глава французской инвестиционной компании Thomas Vendome Investement Жан-Пьер Тома предложил создать Международную ассоциацию друзей Крыма. Ее цель – «открыть Крым» и сделать полуостров «самым интересным местом для туристов и деловых людей».

Напомним, ЯМЭФ-2016 собрал 1,1 тыс. участников из 26 стран, были заключены соглашения и меморандумы на 70 млрд рублей. Накануне форума «прокуратура» несуществующей АРК, базирующаяся в Киеве, обнародовала угрожающее воззвание, адресованное организаторам и участникам ЯМЭФ. «Надзорный орган» обещает «неотвратимое наказание» и хозяевам, и гостям международного мероприятия, за «нарушение законодательства Украины».

Ялта, Анастасия Зук

Ялта. Другие новости 20.09.17

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