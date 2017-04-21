Международная ассоциация друзей Крыма будет создана ближайшей осенью

Публикации за 21.04.17

Глава французской инвестиционной компании Thomas VendomeInvestement Жан-Пьер Тома предложил создать Международную ассоциацию друзей Крыма. Ее цель – «открыть Крым» и сделать полуостров «самым интересным местом для туристов и деловых людей».

Как передает корреспондент РИА «Новый День» предложение Тома прозвучало сегодня на заседании секции «Мир: Россия глазами инвесторов» в рамках ЯМЭФ. Зампред крымского Совмина и постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов поддержал инициативу французского бизнесмена и сразу же предложил провести уже в октябре учредительный форум ассоциации.

Сотрудничество Европы и Крыма Тома считает «стратегическим», поскольку положение России между Европой и Азией дает ей массу геополитических и геоэкономических преимуществ. «Европа не может считаться Европой без России», – подчеркнул француз и посоветовал европейским элитам «повторить уроки истории и географии». Тома выразил убежденность, что альтернативы сотрудничеству Европы и России – не существует. Он призвал европейцев активно изучать инвестиционный потенциал Крыма и России и все возможности сотрудничества в разных сферах, в том числе в туризме, сельском хозяйстве, транспорте, переработке отходов.

Тома также указал на ущербность действующих в отношении РФ западных санкций, оценив их как «абсолютную неудачу для Европы» и «бесполезную конструкцию». По словам Тома, деловые отношения с Россией для Евросоюза гораздо важнее, чем с США. Он напомнил, что потери Европы от антироссийских санкций составляют 60 миллиардов евро. «Надо понимать, кто проигрывает в этой игре», – цитирует РИА Новости слова Тома.

В заключение Тома подчеркнул, что Европе уже сейчас надо начинать готовиться к тому, что будет, когда антироссийские санкции будут сняты. В их отмене он не сомневается.

Ялта, Зоя Березина

Ялта. Другие новости 21.04.17

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