Киев берёт на испуг гостей Ялтинского международного экономического форума

Публикации за 12.04.17

«Прокуратура» несуществующей АРК, базирующаяся в Киеве, обнародовала угрожающее воззвание, адресованное организаторам и участникам Ялтинского международного экономического форума. «Надзорный орган» обещает «неотвратимое наказание» и хозяевам, и гостям международного мероприятия, за «нарушение законодательства Украины».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», «прокуратура» предупреждает об «административной ответственности» иностранцев, въезжающих в «оккупированный» Крым без разрешения Украины.

Прокуроры указывают, что, учитывая организаторов форума – а это правительство Крыма, фонд Ялтинского международного экономического форума и администрация президента РФ – «участие в таком мероприятии официальных иностранных представителей может рассматриваться как признание ими изменения статуса Автономной Республики Крым и города Севастополя».

Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) – ежегодное деловое международное мероприятие в экономической сфере. Участниками форума являются владельцы и руководители российских и иностранных компаний, международные эксперты, политики, государственные чиновники РФ.

III ЯМЭФ пройдет 20-22 апреля в гостинице «Мрия Резорт». Планируется участие представителей 40 стран и увеличение количества иностранных гостей до 150-250 человек (в 2016 году – 83). В рамках ЯМЭФ планируется подписание ряда соглашений, будут представлены такие инвестплощадки, как индустриальный парк «Феодосия», индустриальный парк «Бахчисарай», агропромышленный парк «Вересаево».

Потенциальным инвесторам покажут проекты культурно-исторического и туристического центра «Коктебель-парк», энергоопреснительного комплекса в Красноперекопске, а также инфраструктурные проекты в сфере оборота ТКО.

Также гости смогут ознакомиться с уже реализованным проектом – ООО «Крымский медицинский центр» (передвижные медицинские комплексы).

В последний день мероприятия участники смогут посетить автопробег ретро автомобилей CLASSIC & SPORTS CAR RUSSIA, а также культурные объекты Крыма.

Киев, Зоя Березина

Киев. Другие новости 12.04.17

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