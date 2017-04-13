Гости и организаторы ЯМЭФ – Украине: угрозы слабой страны смешны и неубедительны

Публикации за 13.04.17

Угрозы украинской «прокуратуры Крыма» не помешают проведению Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ). Иностранных гостей форума грозные предупреждения Киева не напугали: они сохраняют желание посетить полуостров.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», зампред Совета министров Республики Крым – постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов заверил, что ЯМЭФ состоится, а сейчас ведется активная подготовка к форуму. По его словам, проведению «государственного, тем более международного мероприятия», одного из крупнейших в России, ничего не угрожает.

Мурадов добавил, что власти Крыма и России не оставят без внимания и соответствующие «агрессивные попытки Украины ставить под сомнения наши государственные мероприятия», отмечает РИА Новости.

Напомним, накануне «прокуратура» несуществующей АРК, базирующаяся в Киеве, обнародовала угрожающее воззвание, адресованное организаторам и участникам ЯМЭФ. «Надзорный орган» обещает «неотвратимое наказание» и хозяевам, и гостям международного мероприятия, за «нарушение законодательства Украины».

Мурадов заверил, что никто из иностранных гостей киевских угроз не испугался. «Уже зарегистрировались представители из более чем 40 стран мира», – рассказал он. На ЯМЭФ приедут и политики, в том числе депутаты парламентов разных стран, а также Европарламента. Но основной акцент, подчеркнул Мурадов, делается на представителях бизнеса.

«Украина, будучи очень слабым государством, конечно, будет пытаться предпринимать различные шаги. Но эти угрозы ни в коем случае на нас не повлияют. Свою позицию мы уже сформулировали и от своей точки зрения отступать не будем», – заявила в свою очередь председатель комитета по здравоохранению Национального совета Австрии, заместитель председателя фракции Австрийская партия свободы Дагмар Белакович-Йеневайн, и подчеркнула, что что украинские власти выбрали тактику, которая не приносит успеха.

Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) – ежегодное деловое международное мероприятие в экономической сфере. Участниками форума являются владельцы и руководители российских и иностранных компаний, международные эксперты, политики, государственные чиновники РФ.

III ЯМЭФ пройдет 20-22 апреля в гостинице «Мрия Резорт». Планируется участие представителей 40 стран и увеличение количества иностранных гостей до 150-250 человек (в 2016 году – 83). В рамках ЯМЭФ планируется подписание ряда соглашений, будут представлены такие инвестплощадки, как индустриальный парк «Феодосия», индустриальный парк «Бахчисарай», агропромышленный парк «Вересаево».

Потенциальным инвесторам покажут проекты культурно-исторического и туристического центра «Коктебель-парк», энергоопреснительного комплекса в Красноперекопске, а также инфраструктурные проекты в сфере оборота ТКО.

Также гости смогут ознакомиться с уже реализованным проектом – ООО «Крымский медицинский центр» (передвижные медицинские комплексы).

В последний день мероприятия участники смогут посетить автопробег ретро автомобилей CLASSIC & SPORTS CAR RUSSIA, а также культурные объекты Крыма.

Симферополь, Зоя Березина, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 13.04.17

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