Слово викингов: норвежская делегация прорвалась в Крым, несмотря на дипломатические препоны

Сегодня Крым встречает депутатов и бизнесменов из Норвегии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», представители скандинавской страны в количестве 11 человек впервые посещают российский Крым.

Политики и бизнесмены пробудут на полуострове до 12 октября. Предполагается, что сначала для них в неформальной обстановке проведут экскурсии по крымским достопримечательностям, а затем гости примут участие в деловых встречах и пресс-конференциях.

Стало известно, что иностранцы намерены посетить международный детский центр «Артек», медицинские учреждения и Ливадийский дворец.

«Главная цель – это установление дружеских отношений между нашими регионами и прорыв информационной блокады вокруг Крыма. Поэтому наши гости смогут пообщаться не только с чиновниками, но и с обычными людьми на улицах крымских городов», – цитируют «Известия» зампредседателя комитета республиканского Госсовета по межнациональным отношениям Юрия Гемпеля.

Как сообщал «Новый День», накануне визита в Норвегии поднялась шумиха по поводу предстоящего визита. Отметим, что в состав делегации входят также депутаты районного, городского уровня и бизнесмены, специализирующиеся на строительстве мостов и дорог.

Ялта, Анастасия Зук

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