Четверг, 5 октября 2017, 09:46 мск

российское информационное агентство 18+

Крым

,

Слово викингов: норвежская делегация прорвалась в Крым, несмотря на дипломатические препоны

Слово викингов: норвежская делегация прорвалась в Крым, несмотря на дипломатические препоны

Сегодня Крым встречает депутатов и бизнесменов из Норвегии.

Как передает корреспондент РИА , представители скандинавской страны в количестве 11 человек впервые посещают российский Крым.

Политики и бизнесмены пробудут на полуострове до 12 октября. Предполагается, что сначала для них в неформальной обстановке проведут экскурсии по крымским достопримечательностям, а затем гости примут участие в деловых встречах и пресс-конференциях.

Стало известно, что иностранцы намерены посетить международный детский центр «Артек», медицинские учреждения и Ливадийский дворец.

«Главная цель – это установление дружеских отношений между нашими регионами и прорыв информационной блокады вокруг Крыма. Поэтому наши гости смогут пообщаться не только с чиновниками, но и с обычными людьми на улицах крымских городов», – цитируют «Известия» зампредседателя комитета республиканского Госсовета по межнациональным отношениям Юрия Гемпеля.

Как сообщал «Новый День», накануне визита в Норвегии поднялась шумиха по поводу предстоящего визита. Отметим, что в состав делегации входят также депутаты районного, городского уровня и бизнесмены, специализирующиеся на строительстве мостов и дорог.

Ялта, Анастасия Зук

Ялта. Другие новости 05.10.17

Крым реализует программу по импортозамещению саженцев плодовых деревьев. / Двух дельфинов из скандального дельфинария в Саках конфисковали на Керченской переправе. / 05 октября ожидаются следующие события – Крым, Севастополь.

© 2017, РИА «Новый День»

Ссылки по теме

Норвежские бизнесмены собрались в Крым, несмотря на открытое давление властей

В рубриках

, , , , , , ,

Новости партнеров

Крым, все новости

Главная героиня фильма «Крым» согласилась на роль в отместку родителям своих украинских друзей

Крым реализует программу по импортозамещению саженцев плодовых деревьев

Двух дельфинов из скандального дельфинария в Саках конфисковали на Керченской переправе

Анонсы событий /

05 октября ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

Добрый уголёк! Польша с удовольствием закупает «невостребованный» Украиной антрацит из ЛДНР

Голосование на сайте

Поддерживаете ли вы создание Малороссии на востоке Украины?
Все новости