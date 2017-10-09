Норвежский лауреат узнал в Крыму о присуждении Нобелевской премии

Врач из Норвегии, прибывший в Крым в составе иностранной делегации, узнал о том, что стал лауреатом Нобелевской премии мира за 2017 год.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о получении престижной премии норвежского ученого оповестили во время посещения международного детского лагеря «Артек».

«Один из представителей делегации – норвежский ученый, по образованию врач – входит в группу медиков, которая получила Нобелевскую премию в связи с большим вкладом в вопрос ограничения ядерного оружия и его уничтожения», – цитируют РИА «Новости» зампредседателя комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям Юрия Гемпеля.

Отметим, что награда в этом году присуждена Международной кампании по запрещению ядерного оружия (ICAN). Члены организации находятся в более чем 100 государствах мира. Основная задача кампании – привлечь общественность к проблемам распространения ядерного оружия.

Как уже сообщал «Новый День», 11 представителей скандинавской страны впервые посещают российский Крым. В состав делегации входят депутаты, ученые и бизнесмены, специализирующиеся на строительстве мостов и дорог. Они пробудут на полуострове до 12 октября.

Накануне визита в Норвегии поднялась шумиха по поводу предстоящей поездки. МИД Норвегии рекомендовал своим соотечественникам не посещать Крым, а вместо этого поехать на Украину и поддержать правительство этой страны.

Ялта, Анастасия Зук

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