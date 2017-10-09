Стало известно имя лауреата Нобелевской премии по экономике

Нобелевскую премию по экономике в этом году получил американский исследователь Ричард Талер за изучение поведенческих факторов, влияющих на расходы людей.

Талер специализируется на изучении рациональных аспектов поведения, в своих исследованиях он анализирует, каким образом люди принимают решение, на что потратить деньги. Кроме того, экономист исследует влияние общества на механизм потребления, а также самоконтроль.

Стоит отметить, что премия по экономике не входит в число наград, завещанных предпринимателем и изобретателем Альфредом Нобелем. Она была учреждена в его честь шведским Госбанком в 1968 году.

Ранее Нобелевская премия по физиологии и медицине была присуждена трем ученым из США за открытие молекулярных механизмов, контролирующих суточные биоритмы.

Кроме того, лауреатами нобелевки по физике стали исследователи деформации пространства-времени.

Премию по химии получили трое разработчиков микроскопа, благодаря которому удалось визуализировать структуру биомолекул в высоком разрешении.

Награда по литературе досталась британскому писателю японского происхождения Кадзуо Исигуро, романы которого, по словам Шведской академии, раскрыли бездну «под нашей иллюзорной связью с миром».

Нобелевскую премию мира получила Международная кампания по запрещению ядерного оружия International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN).

В этом году совет директоров Фонда Нобеля принял решение увеличить размер Нобелевской премии на 1 млн шведских крон – до 9 млн шведских крон (1,1 млн долларов США). Церемония награждения пройдет по традиции 10 декабря в день кончины Альфреда Нобеля (1833-1896).

Стокгольм, Зоя Осколкова

Стокгольм. Другие новости 09.10.17

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