Литературного «Нобеля» получил британец японского происхождения

Лауреатом Нобелевской премии по литературе стал британский писатель японского происхождения Кадзуо Исигуро. В Шведской академии заявили, что обладающие большой эмоциональной силой романы Исигуро раскрыли бездну «под нашей иллюзорной связью с миром».

Наиболее известными романами Исигуро в России стали «Остаток дня» (за него писатель в 1989 году получил Букеровскую премию) и «Не отпускай меня», экранизированный в 2010 году. Зимой прошлого года в России вышел роман Исигуро «Погребенный великан», который автор опубликовал в 2015 году.

Как отмечает ВВС, у Нобелевской премии по литературе не существует открытого списка номинантов. В связи с этим основное внимание перед вручением приковано к букмекерским ставкам. В этом году список фаворитов, по мнению букмекеров, выглядел так: первом месте кенийский писатель Нгуги Ва Тхионго, на втором – японец Харуки Мураками. Также высоко оценивались шансы на получении премии Маргарет Этвуд, роман которой «Рассказ служанки» недавно был экранизирован.

Нобелевская премия по литературе вручается с 1901 года. В прошлом году лауреатом премии стал американский поэт и музыкант Боб Дилан. В 2015-м премию получила белорусская писательница Светлана Алексиевич. Она стала 14-й женщиной-лауреатом за всю историю премии.

Стокгольм, Иван Гридин

Стокгольм. Другие новости 05.10.17

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