Нобелевскую премию мира получили противники ядерного оружия

Нобелевскую премию мира в этом году получила Международная кампания по запрещению ядерного оружия International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN). Об этом нобелевский комитет объявил на своей странице в Twitter.

Отметим, что среди возможных лауреатов в данной номинации назывались экс-президент США Барак Обама, госсоветник Мьянмы Аун Сан Су Чжи, Европейский союз. В Нобелевском комитете отмечали, что награда согласно завещанию Альфреда Нобеля присуждается «лицу, добившемуся наибольших успехов, либо сделавшему больше других в деле сплочения народов и сокращения численности действующих армий, а также за проведение мирных конгрессов и привлечение к ним внимания». Нобелевская премия мира присуждается ежегодно в Осло комитетом из пяти человек.

В 2016 году Нобелевскую премию мира получил президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос за усилия по окончанию продолжавшегося более 50 лет конфликта с леворадикальной группировкой ФАРК, унесшего жизни более 250 тысяч человек.

Согласно правилам, имена номинантов на получение этой премии не разглашаются: они будут рассекречены через 50 лет. Известно только то, что в этом году в списке было 318 претендентов на награду, из которых 215 – физические лица и 103 – общественные и международные организации, передает ВВС. Больше номинантов было лишь в прошлом году – 376. Выдвигать кандидатов на премию можно до 31 января.

Церемония награждения лауреатов состоится традиционно в Стокгольме 10 декабря, в день кончины основателя Нобелевских премий – шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля (1833-1896). Премия мира по воле Нобеля вручается в Осло, а все остальные – в Стокгольме.

Лауреаты Нобелевской премии в 2017 году получат 9 млн шведских крон (около $1,12 млн), отмечает «Интерфакс». Нобелевский фонд впервые с 2001 года решил увеличить размеры премий лауреатам на 12,5%. Ранее победители получали 8 млн шведских крон (около $931 тыс.). С учетом инфляции сумма в 9 млн крон немного превышает первую премию, выплаченную в 1901 году (109%). Общая сумма инвестированного капитала Нобелевского фонда на конец декабря 2016 года составляла 1,73 млрд крон.

Стокгольм, Иван Гридин

Стокгольм. Другие новости 06.10.17

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