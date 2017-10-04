Стали известны лауреаты Нобелевской премии по химии

Нобелевский комитет объявил имена ученых, которым присуждена премия по химии. Швейцарец Жак Дебуши, британец Ричард Хендерсон и американский ученый Йоахим Франк получили награду за разработку микроскопа, благодаря которому удалось визуализировать структуру биомолекул в высоком разрешении.

Разработанный учеными криоэлектронный микроскоп «переместил биохимию в новую эру», отметили в Нобелевском комитете. Устройство позволяет рассмотреть объекты после их быстрой заморозки, благодаря которой сохраняется естественная форма молекул.

Нобелевская премия по химии вручается с 1901 года. В этом году сумма награды была увеличена и составляет 9 млн шведских крон (1,1 млн долларов США).

Ранее были названы лауреаты премии Альфреда Нобеля по медицине и физике. В ближайшие дни комитет назовет победителей в области литературы, экономики, а также получателя премии мира.

Стокгольм, Служба информации РИА «Новый День»

Стокгольм. Другие новости 04.10.17

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