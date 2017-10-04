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Стали известны лауреаты Нобелевской премии по химии

Стали известны лауреаты Нобелевской премии по химии
Скриншот видео на сайте nobelprize.org

Нобелевский комитет имена ученых, которым присуждена премия по химии. Швейцарец Жак Дебуши, британец Ричард Хендерсон и американский ученый Йоахим Франк получили награду за разработку микроскопа, благодаря которому удалось визуализировать структуру биомолекул в высоком разрешении.

Разработанный учеными криоэлектронный микроскоп «переместил биохимию в новую эру», отметили в Нобелевском комитете. Устройство позволяет рассмотреть объекты после их быстрой заморозки, благодаря которой сохраняется естественная форма молекул.

Нобелевская премия по химии вручается с 1901 года. В этом году сумма награды была увеличена и составляет 9 млн шведских крон (1,1 млн долларов США).

Ранее были названы лауреаты премии Альфреда Нобеля по медицине и физике. В ближайшие дни комитет назовет победителей в области литературы, экономики, а также получателя премии мира.

Стокгольм, Служба информации РИА «Новый День»

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