Нобель по медицине присудили за исследование биоритмов

Нобелевская премия по физиологии и медицине присуждена трем ученым из США за открытие молекулярных механизмов, контролирующих суточные биоритмы. Об этом сообщается на сайте Нобелевской премии. Лауреатами стали Джеффри Холл, Майкл Розбаш и Майкл Янг.

В 2016 году Нобель по физиологии и медицине получил японский исследователь Есинори Осуми за открытие механизма аутофагии – процесса деградации и переработки внутриклеточного мусора.

Отметим, что с объявления лауреата в области медицины в Стокгольме открылась ежегодная Нобелевская неделя. Нобелевская премия вручается за достижения в медицине, физике, химии, экономике и литературе. Кроме того, вручается Нобелевская премия мира. 3 октября станет известен лауреат в области физики.

Отметим, что в этом году совет директоров Фонда Нобеля принял решение увеличить размер Нобелевской премии на 1 млн шведских крон – до 9 млн шведских крон ($1,1 млн).

Стокгольм, служба информации РИА «Новый День»

Стокгольм. Другие новости 02.10.17

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