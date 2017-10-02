Понедельник, 2 октября 2017, 14:50 мск

российское информационное агентство 18+

Наука

Нобель по медицине присудили за исследование биоритмов

Нобель по медицине присудили за исследование биоритмов
Скриншот видео на сайте nobelprize.org

Нобелевская премия по физиологии и медицине присуждена трем ученым из США за открытие молекулярных механизмов, контролирующих суточные биоритмы. Об этом сообщается на Нобелевской премии. Лауреатами стали Джеффри Холл, Майкл Розбаш и Майкл Янг.

В 2016 году Нобель по физиологии и медицине получил японский исследователь за открытие механизма аутофагии – процесса деградации и переработки внутриклеточного мусора.

Отметим, что с объявления лауреата в области медицины в Стокгольме открылась ежегодная Нобелевская неделя. Нобелевская премия вручается за достижения в медицине, физике, химии, экономике и литературе. Кроме того, вручается Нобелевская премия мира. 3 октября станет известен лауреат в области физики.

Отметим, что в этом году совет директоров Фонда Нобеля принял решение увеличить размер Нобелевской премии на 1 млн шведских крон – до 9 млн шведских крон ($1,1 млн).

Стокгольм, служба информации РИА «Новый День»

Стокгольм. Другие новости 02.10.17

NASA: Черную дыру покинул массивный неопознанный объект. / Ректор свердловского вуза избрана вице-президентом РАН. / Всю неделю жители Урала смогут наблюдать ночные пролеты МКС.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

, ,

Новости партнеров

Наука, все новости

В мире /

Гигантский прозрачный НЛО сняли в небе над США

Ученые нашли полноценную замену сексу

Технологии /

Россия резко отстала от других стран в сфере интеллектуальной собственности

NASA: Черную дыру покинул массивный неопознанный объект

Екатеринбург /

Ректор свердловского вуза избрана вице-президентом РАН

Голосование на сайте

Поддерживаете ли вы создание Малороссии на востоке Украины?
Все новости