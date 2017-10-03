Нобелевку по физике получили исследователи деформации пространства-времени

Нобелевскую премию по физике в 2017 году получили американские физики Райнер Вайс, Кип Торн и Барри Бэриш. Ученые смогли изменить деформацию пространства-времени, вызванную гравитационной волной. Об этом сообщается на сайте Нобелевской премии.

Исследователи работали с данным, полученными Лазерно-интерферометрической гравитационно-волновой обсерватории (LIGO). Работа LIGO помогла доказать существование искажения пространства-времени, вызванное гравитационными волнами, которые предсказал Эйнштейн в своей теории относительности.

Райнер Вайс трудится в Массачусетском технологическом институте, Кип Торн и Барри Бэриш являются сотрудниками Калифорнийского технологического института. Об открытии гравитационных волн, которое считается одним из крупнейших прорывов в физике, было объявлено в феврале 2016 года.

Ранее совет директоров Фонда Нобеля принял решение увеличить размер Нобелевской премии на 1 млн шведских крон – до 9 млн шведских крон (1,1 млн долларов США). Половину денежной награды получит Вайс, остальное достанется Торну и Бэришу.

Накануне Нобелевская премия по физиологии и медицине присуждена трем ученым из США за открытие молекулярных механизмов, контролирующих суточные биоритмы.

Стокгольм, Служба информации РИА «Новый День»

Стокгольм. Другие новости 03.10.17

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