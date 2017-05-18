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Скандалы и происшествия

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Публикации за 18.05.17

Итальянский журналист «похоронил» нобелевского лауреата Светлану Алексиевич ради шутки (СКРИНЫ)
Фото: www.alexievich.info

Итальянский журналист «похоронил» нобелевского лауреата Светлану Алексиевич ради шутки (СКРИНЫ)

Итальянский журналист в шутку похоронил нобелевского лауреата 2015 года белорусскую писательницу Светлану Алексиевич.

Ранее сегодня в твиттере, который якобы принадлежит министру культуры Франции Франсуа Ниссен (страница не подтверждена), появилась запись о смерти Алексиевич.

Аккаунт создан в мае этого года, а первая запись была сделана день назад. Позже выяснилось, что аккаунт зарегистрирован итальянским журналистом Томассо Дебенедетти, который известен своими розыгрышами. Ранее он распространял фейковые новости о смертях Михаила Горбачева, Фиделя Кастро и Башара Асада.

Сама писательница опровергла информацию о своей смерти. По ее словам, в настоящее время она находится в Сеуле, где проходит презентация ее книги. Писательница заверила, что с ней всё в порядке.

Нобелевская премия по литературе 2015 года была присуждена Светлане Алексиевич «за ее многоголосое творчество – памятник страданию и мужеству в наше время». Она является лауреатом многих литературных премий. Среди ее произведений книги «У войны не женское лицо», «Чернобыльская молитва», «Время секонд хэнд», «Цинковые мальчики» и другие.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 18.05.17

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