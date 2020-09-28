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Понедельник, 28 сентября 2020, 17:05 мск

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Писательница Светлана Алексиевич покинула Белоруссию

Фото: Reuters

Нобелевский лауреат, член президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Светлана Алексиевич улетела в Германию. Об этом сообщила помощница писательницы Татьяна Тюрина.

По ее словам, отъезд Алексиевич не связан с уголовным делом, возбужденным против членов совета оппозиции. Тюрина уточнила, что речь не идет об эмиграции, однако возвращение писательницы зависит о того, как будут развиваться события.

«У нее запланированы встречи, книжная ярмарка в Швеции, на Сицилии ей будут вручать награду»,– рассказала помощница порталу Tut.by. Тюрина добавила, что Алексиевич долго откладывала поездку из-за плохого самочувствия.

Напомним, 18 августа по поручению кандидата в президенты Светланы Тихановской был создан координационный совет оппозиции Белоруссии. После этого Следственный комитет республики возбудил уголовное дело о призывах к захвату власти. Пять из семи членов президиума совета либо уехали из страны, либо были задержаны. В Белоруссии оставались только Светлана Алексиевич и член стачкома МТЗ Сергей Дылевский.

Минск, Зоя Осколкова

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