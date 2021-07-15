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NewDayNews.ru

Четверг, 15 июля 2021, 17:07 мск

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В Берлине неизвестные сообщили о бомбе в чемодане Алексиевич

В аэропорт Берлина поступило сообщение о том, что в вещах лауреата Нобелевской премии по литературе Светланы Алексиевич, есть взрывное устройство. В результате она не попала на рейс.

14 июля Алексиевич должна была улететь в Польшу на встречу с писательницей Ольгой Токарчук, сообщает Zerkalo. Сообщение о минировании не подтвердилось, но Алексиевич не смогла улететь. Как позже сообщила Токарчук, за писательницей отправили машину, она уже приехала во Вроцлав.

Светлана Алексиевич в 2020 году вошла в президиум Координационного совета оппозиции, созданного после президентских выборов в Белоруссии. После этого Следственный комитет республики возбудил уголовное дело о призывах к захвату власти. Пять из семи членов президиума совета либо уехали из страны, либо были задержаны. Алексиевич затем улетела в Германию, но, как рассказали ее представители, отъезд писательницы не был связан с уголовным делом.

Берлин, Зоя Осколкова

Берлин. Другие новости 15.07.21

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