Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич – Лукашенко: «Уйди, пока не поздно! Хватит воевать с народом»

Белорусская писательница и лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич потребовала от президента Белоруссии Александра Лукашенко уйти в отставку. По ее мнению, власть в Белоруссии объявила войну своему народу, а люди уверены, что Лукашенко проиграл выборы. Об этом она заявила в интервью белорусской службе «Радио Свобода».

«Уйди, пока не поздно», – обратилась писательница к Лукашенко, отметив, что тот «ввергнул народ в ужасную бездну, в бездну гражданской войны». «Уйди! Никто не хочет Майдана, никто не хочет крови, – призвала Алексиевич Лукашенко. – Только ты хочешь власти. И это твое желание власти требует крови».

«По-моему, власть объявила войну своему народу… Потому что то, как ведет себя ОМОН, мы даже не могли себе представить, – продолжила она. – Сегодня просто хватают людей, хватают на улице. Задержанные сидят в спортзалах без еды и воды». «И самое главное – люди абсолютно мирные», – подчеркнула Алексиевич.

Она назвала происходящее в Белоруссии военными действия, а ОМОН действует против протестующих с «почти нечеловеческой, сатанинской яростью».

Писательница также заявила, что благодарна людям, которые вышли на акции протеста, «за то, что они сохранили наше достоинство». «Это совершенно другие люди, в этих людях совсем другая сила. Раньше у меня было некоторое разочарование – теперь нет, – отметила нобелевский лауреат, добавив, что белоусам «надо быть организованнее… борьба найдет и лидеров».

В Белоруссии четыре дня не стихают протесты после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Люди вышли на улицы в знак несогласия с результатами выборов, победу на которых, согласно официальным данным ЦИК, одержал Александр Лукашенко. Силовики жестко пресекают массовые протестные акции, используя светошумовые гранаты, водометы, слезоточивый газ, резиновые пули и боевое оружие. Так, в Минске бойцы ОМОН стреляли из помповых ружей по окнам и балконам высоток, жители которых кричали протестующим слова поддержки и помогали им спрятаться. В Сети выложено множество видео, на который спецназ и ОМОН жестоко избивают протестующих. МВД Белоруссии сообщило о задержании за три дня протестов 6 тыс. человек. Погибли два человека, более 200 человек попали в больницы.

Минск, Наталья Петрова

Минск. Другие новости 13.08.20

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