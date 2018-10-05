Норвежец откроет турфирму для иностранцев, желающих отдыхать в Крыму

В Москве появится иностранная фирма, которая займется организацией отдыха жителей Норвегии и других европейских стран в Крыму.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», норвежский общественник Хендрик Вебер рассказал о планах сделать доступным посещение российского полуострова для своих соотечественников.

«Уже многие люди обращаются к нам с вопросом, возможно ли приехать в Крым в качестве туристов, есть ли в Крыму гостиницы, можно ли пойти на пляж. Мы предоставляем информацию, но пока нет ни одной компании, у которой можно спросить, как путешествовать и можно ли приехать в Крым», – приводит «РИА Новости» слова Вебера.

Общественник утверждает, что откроет фирму уже на следующей неделе.

Напомним, Вебер возглавляет норвежскую делегацию, прибывшую в Крым. Цель визита делегатов – ознакомиться с реальным положением дел на полуострове, так как западные СМИ в своих материалах в основном искажают информацию о Крыме. Норвежцы посещают разные регионы полуострова, а также проводят встречи с властями, студентами и журналистами.

По словам Вебера, посетить Крым хотели бы не только рядовые жители Норвегии, но и политики. Однако они боятся упреков от своих коллег, при этом понимая, что «союз Крыма и России вполне легален».

Норвежский общественник также раскритиковал антироссийские санкции, и подчеркнул, что представители делегации, после посещения Крыма, считают законным и обоснованным его российский статус.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 05.10.18

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