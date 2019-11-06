В США объяснили Трампу, почему следует признать Крым российским

Для улучшения отношений с Россией США должны признать Крым российским. Об этом пишет экс-сотрудник американской дипломатической службы Деннис Ортблад в своей статье «Три шага к возрождению отношений с Россией», опубликованной в журнале National Interest.

Бывший дипломат указал, что население Крыма всего было в значительной степени русскоязычным. При этом сами жители полуострова отождествляют себя с Россией, отметил он. В связи с этим Ортблад счел разумным признание Вашингтоном Крыма частью России. По его мнению, проведение реалистической политики в отношении РФ принесет выгоду обеим сторонам, в отличие от санкционного давления.

Экс-дипломат подчеркнул, что США и раньше использовали политику экономических санкций в отношении России, но она не принесла должного результата.

Кроме того, он считает необходимым возобновление переговоров о контроле над вооружениями, чтобы уменьшить ядерную угрозу, а также пересмотреть роль НАТО. По его мнению, в долгосрочной перспективе эти шаги принесут пользу, которую «не принесут наши санкции».

Для нормализации отношений Ордблад также предлагает развивать программы обмена студентами между странами.

Ранее бывший вице-президент парламента Норвегии Карл Хаген заявил, что Западу стоит признать Крым частью России. Политик отметил, что с конца XVIII века и до конца XX века Крым входил в состав России, а все прошлое столетие в Севастополе дислоцировался российский военно-морской флот, а подавляющей частью населения являлись русские.

Он напомнил и о референдуме в Крыму, который показал, что больше 95% населения полуострова желает воссоединения с Россией. «Я считаю, что желание народа очень много значит, и что с такими результатами Запад должен был сказать: «Если население Крыма хочет быть частью России, то мы должны это уважать и признать Крым вновь российским», – заявил Хаген, заметив при этом, что Россия никогда не вернет Крым, и странам Запада уже давно пора это понять.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ.

Симферополь, служба информации РИА «Новый День»

Симферополь. Другие новости 06.11.19

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