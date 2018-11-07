Шрёдер призвал Европу отдать Крым России и не зацикливаться на Путине

Бывший канлер Германии Герхард Шрёдер заявил, что Европа не сможет обойтись без России, а Россия без Крыма, независимо от того, кто является президентом РФ.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом экс-канцлер рассказал журналистам немецкого издания Aachener Nachrichten.

«Нам нужен новый пакт ЕС – Россия в виде соглашения об ассоциации с Россией… Мы должны оживить наши отношения с Россией. У Европы есть будущее только при более тесном с ней сотрудничестве, – сказал Шредер. – Между Европой и Россией нет Атлантики, эта страна – наш ближайший сосед. Вне зависимости от того, Путин является президентом или кто-то другой. Вообще, зацикленность на фигуре Путина ошибочна. Без России на нашем континенте не будет прочного мира. Понимание этого должно быть краеугольным камнем политики всех федеральных канцлеров», – цитирует Шрёдера Daily Storm.

Что касается так называемой «крымской проблемы», то экс-канцлер считает её искусственной и надуманной. Он убеждён, что российская принадлежность Крыма – это реальность, которую придётся рано или поздно признать мировому сообществу.

Шрёдер также раскритиковал американское руководство, которое спекулирует на «трансатлантических ценностях», постоянно нарушая их, и действует грубо на мировой арене, руководствуясь лишь одним лозунгом – «Америка превыше всего».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 07.11.18

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